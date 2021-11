Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος: Θα έχουμε αύξηση θανάτων - Η πληρότητα είναι στο “110%”

Πως περιγράφει τις σκηνές με διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ. Γιατί μιλά για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τι λέει για τα μέτρα και γιατί ζητά υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους.

«Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ, διασωληνώνονται ασθενείς στους θαλάμους, η κόπωση του προσωπικού είναι αφάνταστη, έχουμε δώσει τα πάντα σε βάρος και της προσωπικής μας ζωής», είπε ο Νίκος Καπραβέλος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», κληθείς να περιγράψει την σημερινή εικόνα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από την «μάχη» με τον κορονοϊό, ο οποίος επικρατεί και εξαπλώνεται λόγω της μετάλλαξης του, όπως τόνισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Καπραβέλος, ερωτηθείς και για τους εμβολιασμένους που νοσούν, σημείωσε «βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων να χάνουν την προστασία τους με την πάροδο του χρόνου. Βλέπουμε και ένα 10%-15% στους ασθενείς να είναι εμβολιασμένοι. Φωνάζουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί πιο γρήγορα».

«Πέρσι χωρίς εμβόλιο και με μεγάλη στέρηση ελευθεριών φθάσαμε τους 100 νεκρούς. Φέτος με τους εμβολιασμούς και όχι τόσο μεγάλη στέρηση ελευθεριών, φθάσαμε τους 90 νεκρούς. Κάτι δεν πάει καλά», είπε ο κ. Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Όπως υπογράμμισε, «η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που χτυπάνε την πόρτα του νοσοκομείου είναι ανεμβολίαστοι, που μετανιώνουν την τελευταία στιγμή, δυστυχώς».

Σχετικά με το εάν η κατάσταση έχει φθάσει στο σημείο να επιλέγεται ποιοι ασθενείς θα διασωληνωθούν και θα μπουν σε ΜΕΘ, ο κ. Καπραβέλος είπε «η πληρότητα δεν έχει φθάσει το 99%. Η πληρότητα είναι στο 110%. Υπάρχουν ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Έχει ξεπεραστεί το θέμα της διαλογής ασθενών. Διασωληνώνουμε σε θαλάμους, Διασωληνώνουμε σε χειρουργεία…», κάνοντας την ζοφερή εκτίμηση ότι «θα έχουμε μεγάλη αύξηση των θανάτων».

«Όταν λέμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα νοσοκομεία, σημαίνει ότι είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην χώρα», υπογράμμισε ο κ. Καπραβέλος, συμπληρώνοντας πως «για να εκριζωθεί ο ιός, θέλει καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό, λέμε οι υγειονομικοί, όμως ούτε σε αυτό δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα κόμματα».

