Κορονοϊός - Τρίτη δόση: Πάνω από 900.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί

Αύξηση εμφανίζουν οι εμβολιασμοί κατά της covid-19. Πότε γίνεται η χορήγηση της τρίτης δόσης.

Αύξηση εμφανίζουν οι εμβολιασμοί κατά της covid-19, μετά την λήψη μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, τόσο για την πρώτη όσο και για την τρίτη δόση, ενώ αναμένεται νέα ώθηση τις επόμενες μέρες.

Ήδη από τα προηγούμενα μέτρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση στους εμβολιασμούς, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Τα προγραμματισμένα ραντεβού μέχρι χθες (για όλες τις δόσεις εμβολίου) ξεπερνούν τις 900.000.

Ειδικά η τρίτη δόση κινείται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και το μήνυμα που δίνεται με την επιλογή λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους 7 μήνες για τους άνω των 60 ετών από 13 Δεκεμβρίου, είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικιακή ομάδα και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Καθημερινά την τελευταία εβδομάδα περίπου 70.000 πολίτες κατά μέσο όρο, κλείνουν ραντεβού για την τρίτη δόση. Αναμένεται περαιτέρω ώθηση μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στο emvolio.gov.gr, για τον έγκαιρο προγραμματισμό ραντεβού για την αναμνηστική δόση 15 μέρες νωρίτερα από την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη δόση. Εκτιμάται ότι τα ραντεβού θα ξεπεράσουν τις 90.000. Ήδη έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση πάνω από 900.000 πολίτες.

Η χορήγηση τρίτης δόσης θα γίνεται με την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη δόση με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna. Η αναμνηστική δόση γίνεται με mRNA εμβόλιο της Pfizer ή μισή δόση του εμβολίου της Moderna. Σε όσους εμβολιάστηκαν με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson η αναμνηστική δόση γίνεται στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό τους, με τα εμβόλια Pfizer, Moderna (μισή δόση) και το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Στην ειδική ομάδα των ανοσοκατασταλμένων η αναμνηστική δόση γίνεται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Η αναγκαιότητα της τρίτης δόσης υπαγορεύεται από τη βαθμιαία μείωση των αντισωμάτων της χυμικής ανοσίας, αλλά και την λοιμογόνο δράση και τη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του ιού. Η χορήγηση της ξεκίνησε στη χώρα μας το Σεπτέμβριο και στοχεύει στην ενίσχυση της ανοσίας, η οποία μειώνεται μετά την πάροδο 6 μηνών και στην μακρότερη διάρκεια της προστασίας. Αυξάνει την αντισωματική απάντηση, ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μειώνει το ποσοστό της λοίμωξης από τον κορονοϊό.

