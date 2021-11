Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οι μπανάνες έκρυβαν κοκαΐνη (εικόνες)

Οι ακτίνες Χ αποκάλυψαν το παράνομο φορτίο που έφτασε από το Εκουαδόρ στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμα ένα σημαντικό χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών πέτυχαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε φορτίο με μπανάνες, το ειδικό μηχάνημα X-RAY εντόπισε 30 πακέτα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 35 κιλών, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Το φορτίο έφτασε από το Εκουαδόρ και είχε προορισμό την Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση βρίσκεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

