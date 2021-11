Life

“Έλληνες Πολίτες του Κόσμου” στον ΑΝΤ1: πρεμιέρα το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ξεχωριστή εκπομπή, με “πορτρέτα” Ελλήνων που διακρίθηκαν σε τόπους ξένους, όπου συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ή επέστρεψαν στην πατρίδα και συνεχίζουν να ξεχωρίζουν.

Παντού υπάρχει ένας Έλληνας, μια μικρή Ελλάδα που ταξιδεύει και διακρίνεται. Έλληνες Πολίτες του Κόσμου που διαπρέπουν στο εξωτερικό και αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη κάθε τόπου που τους φιλοξενεί. Άνθρωποι με εφόδια, γνώσεις, δίκτυα, επιρροή, ικανοί να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν.

Η εκπομπή «Έλληνες Πολίτες του Κόσμου» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 16:00 και θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή Έλληνες κοσμοπολίτες. Έλληνες που τίμησαν και μετέφεραν τη χώρα μας στους τόπους όπου σπούδασαν και εργάστηκαν και στους τόπους που αγάπησαν, συχνά σαν δεύτερη πατρίδα. Έλληνες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους με ιδέες και δυνατότητες, αλλά και άλλους που ζουν ακόμη στο εξωτερικό, επενδύοντας στην πατρίδα.

Στο πρώτο επεισόδιο, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 16:00 συναντάμε τον Μιχάλη Μπλέτσα. Επιστήμονας και ερευνητής της πληροφορικής, υπήρξε ένας από τους εφευρέτες του Υπολογιστή των Εκατό Δολαρίων και είναι Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του MIT. Περιγράφει τη διαδρομή του, επιστρέφοντας στις αναμνήσεις που έχει από τον τόπο γέννησής του, τα Χανιά. Παρατηρεί την πόλη του και επισκέπτεται μέρη από το παρελθόν του, εξηγώντας παράλληλα με ποιον τρόπο συνδέθηκε με τον κόσμο των υπολογιστών. Αναφέρεται στην «Αθήνα της Αμερικής», τη Βοστώνη, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα είναι η χώρα που τον διαμόρφωσε.

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 16:00, συναντάμε την Ελίζα Κονοφάγου, Καθηγήτρια Βιοιατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας του Πανεπιστημίου Columbia. Η Ελίζα Κονοφάγου, με σημαντική ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία, αναφέρεται στο ξεκίνημα της πορείας της, τις απογοητεύσεις που συνάντησε στην καριέρα της, αλλά και τις επιβραβεύσεις που ήρθαν με επιμονή και προσπάθεια. Μοιράζεται τις σκέψεις της για την Ιατρική, την ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας, και την ανατροφή των παιδιών της.

«Έλληνες Πολίτες του Κόσμου»: Πρεμιέρα, Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 16:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ANT1.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Νεαρή έδειρε γιατρό που της ζήτησε rapid test!

Τρίκαλα: Διαπόμπευση 15χρονης μαθήτριας με ερωτικό βίντεο

Καμάλα Χάρις: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος των ΗΠΑ για λίγη… ώρα