Κορονοϊός - Ρότερνταμ: τραυματίες σε επεισόδια κατά των μέτρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για χρήση πυρών κάνει λόγο η Αστυνομία. Βίντεο – σοκ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με πυροβολισμούς διαμαρτυρόμενων για τα περιοριστικά μέτρα που αποφάσισε η Κυβέρνηση.

Με προειδοποιητικά πυρά Ολλανδοί αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τα έκτροπα, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Ρότερνταμ, απόψε το βράδυ.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την είσοδο στους κλειστούς χώρους μόνο για όσους διαθέτουν «υγειονομικό διαβατήριο», το οποίο δείχνει αν έχουν εμβολιαστεί ή αν έχουν αναρρώσει από την Covid-19.

Αυτό το πάσο είναι επίσης διαθέσιμο επί του παρόντος και για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, όμως έχουν υποβληθεί σε τεστ και έχει βγει αρνητικό.

#Netherlands Police in #Rotterdam have confirmed that shots were fired and it is being reported that one protestor is dead but this is as yet unconfirmed. pic.twitter.com/prI10wQiDT

Η Ολλανδία επέβαλε μερικό λοκντάουν το περασμένο Σαββατοκύριακο, για διάστημα τριών εβδομάδων, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Οι μολύνσεις που καταγράφονται καθημερινά παραμένουν όμως στο υψηλότερο επίπεδό τους από την αρχή της πανδημίας.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι οι ταραξίες έβαλαν φωτιές και έριχναν πυροτεχνήματα, αναγκάζοντας τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να πυροβολήσουν στον αέρα.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος και ότι πυρπολήθηκαν αστυνομικά οχήματα.

This is what you get when trying to rule by tyranny. We will see this all over the world. They have to be prepared to defend their position. Some inocent cops gonna get hurt but they try to depopulate the planet and kill our children. Either you with them or with us. #Rotterdam pic.twitter.com/8AV88r80OE