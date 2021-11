Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Double-double και νίκη κόντρα στους Θάντερ

Εξαιρετικός, σε έναν ακόμα αγώνα, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.



Εξαιρετικός-σε έναν ακόμα αγώνα- ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 19 ριμπάουντ, για να βοηθήσει το Μιλγουόκι να κερδίσει με 96-89 την μαχητική Οκλαχόμα Σίτι.

Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε επτά ασίστ και τέσσερα κοψίματα, στα 36 λεπτά συμμετοχής του, σημείωσε το αποφασιστικό καλάθι για το +4 στα 28.7" πριν από το φινάλε, γράφοντας το τελικό σκορ με βολές, έχοντας πριν ένα απίθανο μπλοκ σε αιφνιδιασμό του Ντάριους Μπέιζλι.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη των Μπακς στο Μιλγουόκι , παρά το γεγονός ότι σημείωσαν το χαμηλότερο ποσοστό εύστοχων σουτ της σεζόν με 37,3%. Ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ηγήθηκε των Θάντερ με 17 πόντους, Τζος Γκίντι και Μάικ Μασκάλα είχαν 14 πόντους ο καθένας.

Ο Τζέισον Τατούμ είχε 37 πόντους και 11 ριμπάουντ καθώς οι οικοδεσπότες της Βοστώνης «χάλασαν» την πολυαναμενόμενη επιστροφή του ΛεΜπρον Τζέιμς νικώντας με 130-108 τους Λος Αντζελες Λέικερς.

Ο Τζέιμς τελείωσε το ματς με 23 πόντους -με σουτ 10 στα 16- και έξι ριμπάουντ σε 32 λεπτά, αφού έχασε τους προηγούμενους οκτώ αγώνες των Λέικερς λόγω τραυματισμού. Ο Μάρκους Σμαρτ μέτρησε συνολικά 22 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ για τους Σέλτικς, ενώ ο γκαρντ της Βοστώνης, Ντένις Σρόντερ, σκόραρε 21 εναντίον της πρώην ομάδας του.

Ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε 31 πόντους, ο Καρμέλο Άντονι πρόσθεσε 13 και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε συνολικά μόλις 12 πόντους, έξι ασίστ για τους Λος Άντζελες.

Ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 13 από τους 36 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο και το Μπρούκλιν επέζησε από κάποιες ασταθείς στιγμές στο τέταρτο, προτού κερδίσει με 115-113 το Ορλάντο στη Νέα Υόρκη, επιστρέφοντας μάλιστα από το -19.

Οι Νετς κέρδισαν για 10η φορά σε 12 αγώνες και «επέζησαν» επίσης χωρίς τον αστέρα Κέβιν Ντουράντ (διάστρεμμα στον δεξιό ώμο) που έχασε τον πρώτο του αγώνα της σεζόν. Ο Σακς σημείωσε 17 από τους 21 πόντους του στο πρώτο δεκάλεπτο του Ορλάντο.

Τις 11 σερί νίκες έφτασε το Φοίνιξ νικώντας με 112-104 το Ντάλας, που αγωνίστηκε χωρίς το Λούκα Ντόντσιτς. Ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Μίκαλ Μπρίτζες είχαν από 19 πόντους για τους Σανς, με τον Κρις Πολ να προσθέτει 18 πόντους και 14 ασίστ. Για τους Μάβερικς, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 23 πόντους και 12 ριμπάουντ και οι Τζέιλεν Μπράνσον και Τιμ Χάρνταγουεϊ από 18 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλότ-Ιντιάνα 121-118

Ντιτρόιτ-Γκόλντεν Στέιτ 102-105

Βοστώνη-ΛΑ Λέικερς 130-108

Μπρούκλιν-Ορλάντο 115-113

Μιλγουόκι-Οκλαχόμα 96-89

Νέα Ορλεάνη-ΛΑ Κλίπερς 94-81

Ντένβερ-Σικάγο 108-114

Σακραμέντο-Τορόντο 89-108

Φοίνιξ-Ντάλας 112-104