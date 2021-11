Πολιτική

Πλεύρης: Η προστασία της δημόσιας υγείας ξεκινάει από την πρόληψη

Οι προληπτικές εξετάσεις προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας για το Α΄ εξάμηνο του 2022, τονίζει ο Θάνος Πλεύρης. Συνάντηση στα γραφεία της ΝΔ για τις δράσεις του Υπουργείου.

Η προστασία της δημόσιας υγείας ξεκινάει από την πρόληψη: Αυτή είναι η προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας το Α΄ εξάμηνο του 2022, όπως το περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σε συνάντηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τις δράσεις του υπουργείου σχετικά με την πρόληψη, στην οποία παρευρέθησαν επικεφαλής επιστημονικών εταιρειών, λειτουργοί της υγείας και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών.

Ο υπουργός, αφού τόνισε ότι από τη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας περνάμε σε συγκεκριμένες πράξεις, έθεσε ως προτεραιότητα του υπουργείου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 να ξεκινήσει το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων και δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καθιστά εφικτή τη δωρεάν και έγκαιρη πρόσβαση όλων των γυναικών 50-69 ετών σε προσυμπτωματικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.»

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση: «Ήδη από την περίοδο της αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε με την εμβληματική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου άμεσα μετά την ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης. Τώρα, που εξαιτίας της πανδημίας οι πολίτες περισσότερο από ποτέ άλλοτε αντιλαμβάνονται το καθοριστικό ρόλο των προστατευτικών μέσων, των διαγνωστικών τεστ και των εμβολίων στη θωράκιση της υγείας τους, επιταχύνουμε τον βηματισμό μας στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για σειρά ασθενειών με πρώτη από όλες τον καρκίνο του μαστού.»

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαβήτη Δημήτρης Συκιώτης, ο διευθυντής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο "Ελπίς" Αθανάσιος Τρίκας, η πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας Ζένια Σαριδάκη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας, η διευθύντρια της ΑΜΚΕ "Καρκινάκι" για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία Μένια Κουκουγιάννη, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. Μαρία Παπαγεωργίου, η εκπρόσωπος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Βασιλική Μαράκα, το μέλος του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων Γιώργος Γλαρός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» Νίκος Δέδες και ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας Ευθύμιος Καπάνταης.

Τον συντονισμό είχαν ο επικεφαλής του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Θεοδουλίδης και η γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου. Συμμετείχαν, επίσης, ο γραμματέας Προγράμματος της ΝΔ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και ο γραμματέας Επιστημονικών Φορέων Σίμος Ψωμιάδης.

