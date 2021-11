Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: Διέλυσε με πεντάρα τον Άρη μέσα στην έδρα του

Απίστευτος ΠΑΣ, φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Δικαιολογώντας στο έπακρο το προσωνύμιό του, ως "Άγιαξ της Ηπείρου", ο ΠΑΣ Γιάννινα θριάμβευσε με 5-0 επί του Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης", σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Γιαν-Μαρκ Σνάιντερ (5'), Νικολάε Μιλιντσεάνου (35'), Χουάν Χοσέ Περέα (54'), Ροντρίγκο Εραμούσπε (71'πεν.) και Αχμάντ Μέντες Μορέιρα (85') τα γκολ για την ομάδα του Ηρακλή Μεταξά που έκανε το 2/2 στη Θεσσαλονίκη, πετυχαίνοντας, παράλληλα, μια από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες στην ιστορία της.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, ανοίγοντας από πολύ νωρίς το σκορ με κεφαλιά-ψαράκι του Σνάιντερ, έπειτα από σέντρα του Μανώλη Σάλιακα. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, κλείνοντας τον ΠΑΣ στα καρέ του. Το δυνατό φάουλ του Κρίστιαν Γκάνεα κατέληξε στην αγκαλιά του Γιούρι Λοντίγκιν στο 15' ενώ ένα λεπτό μετά ο Μάρβιν Πίρσμαν πρόλαβε με υπερένταση τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Ο Λοντίγκιν είχε καλή θέση για να σταματήσει και το δεξί σουτ του Μπρούνο Γκάμα στο ημίωρο και στο 35' ήρθε το δεύτερο "χτύπημα" από τους παίκτες του Μεταξά: κάθετη πάσα του Πίρσμαν στον Μιλιντσεάνου που πλάσαρε με το αριστερό τον εξερχόμενο Κουέστα για το 0-2. Σαν... τρίτο γκολ πανηγύρισε ο Εραμούσπε το τάκλιν στον Γκάμα στο 37' ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ματέο Γκαρσία αστόχησε από πλάγια θέση, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Ίδιο κι απαράλλαχτο το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς γύριζαν την μπάλα έξω από την περιοχή του Λοντίγκιν κι ο ΠΑΣ έβρισκε δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε τρίτο γκολ στο 54', με τον Περέα να "κρεμάει" τον Κουέστα όντας αποδεκτής ωραίας μπαλιάς - και πάλι - του Πίρσμαν. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Λοντίγκιν πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στην κεφαλιά του Καμαρά και στο 70', έπειτα από τη χρήση του VAR, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μπαντού Εντιαγέ. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Εραμούσπε για το 0-4. Το... τελειωτικό χτύπημα στους γηπεδούχους έδωσε με "ξερό" αριστερό σουτ ο Μορέιρα στο 85', προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών του Άρη.

Το 0-5 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να κερδίζει για δεύτερη φορά για την πρώτη κατηγορία στο Χαριλάου και να σκαρφαλώνει στην τέταρτη θέση της κατάταξης.

Διαιτητής: Ρόι Ράινσραϊμπερ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Καμαρά, Μαντσίνι - Εραμούσπε, Ντομίνγκεθ, Κάργας.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Δεληζήσης, Γκάνεα, Σάκιτς (46' Σάσα), Εντιαγέ (82' Ματίγια), Τζέγκο (58' Μάνος), Γκάμα, Ιτούρμπε (46' Μαντσίνι), Γκαρσία, Καμαρά (82' Λόπεθ).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Κάργας (81' Παντελάκης), Εραμούσπε, Σάλιακας, Πίρσμαν, Ντομίνγκεθ, Καραχάλιος (82' Λιάσος), Γκαρντάβσκι (81' Οικονομόπουλος), Σνάιντερ, Περέα, Μιλιντσεάνου (63' Μορέιρα).

