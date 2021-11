Οικονομία

Απάτη στην Πάτρα: Έδωσε τους κωδικούς της κάρτας του και τον ξάφρισαν...

Πώς με ένα μήνυνμα του πήραν 12.700 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό.

Μία νέα απάτη ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος δράστης επικοινώνησε με άνδρα, ο οποίος είχε βάλει προς πώληση αντικείμενα και προσποιούμενος τον αγοραστή, ζήτησε από τον παθόντα τον 16ψήφιο κωδικό της κάρτας του.

Ο άνδρας πείσθηκε και αφού έδωσε τον κωδικό στη συνέχεια έλαβε μήνυμα, με φερόμενο αποστολέα τράπεζα καταχωρώντας σε σύνδεσμο τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τον κωδικό της κάρτας, με αποτέλεσμα ο δράστης να πραγματοποιήσει μεταφορά του χρηματικού ποσού των 12.700 ευρώ από τον λογαριασμό του, σε λογαριασμό τρίτου.

Πηγή: pelop.gr

