Αχαΐα: Βιντεοσκόπησαν παράνομο ζευγάρι σε ΙΧ και μετά τους λήστεψαν

Οι δράστες, μάλιστα, τους απείλησαν ότι θα αναρτήσπουν το βίντεο τους στα social media.

Δεν έχει προηγούμενο η ληστεία που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου σε μια περιοχή της Αιγιαλείας σε βάρος ενός παράνομου ζευγαριού καθώς, πριν τους χτυπήσουν και αρπάξουν μεγάλο ποσό, οι δράστες τράβηξαν… βίντεο τα θύματα τα οποία γνώριζαν και απείλησαν να το δημοσιοποιήσουν.

Οι τρεις δράστες επιτέθηκαν ξαφνικά στον άνδρα και την γυναίκα οι οποίοι επέβαιναν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, τους χτύπησαν και άρπαξαν 950 ευρώ. Στην συνέχεια, τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή πετώντας εναντίον τους πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα, ενώ ο ένας απείλησε τον άνδρα ότι θα αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο στο οποίο τον είχε καταγράψει με την παράνομη σύντροφό του.

Παρ’ όλα αυτά, το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στους αστυνομικούς της Ασφαλείας Αιγιαλείας και εκείνοι εντόπισαν το ίδιο βράδυ στο Αίγιο δυο από τους δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ αναζητείται ο τρίτος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με το flamis.gr, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία σε βαθμό κακουργήματος και απειλή κατά περίπτωση και οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.

