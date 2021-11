Πολιτική

Τσίπρας: Αδυναμία Μητσοτάκη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής.



Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού εν μέσω «σαρωτικού κύματος ακρίβειας» δείχνει την «αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες και την υπαρξιακή αγωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτολογία του κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή που γίνεται με πρωτοβουλία του, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα «την κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Υποστήριξε ότι το τετράπτυχο της στάσης της κυβέρνησης σκιαγραφείται από: «Έλλειμμα κατανόησης του μεγέθους της κρίσης. Προχειρότητα. Εμμονή σε παρωχημένες ιδεοληψίες και αποτυχημένες συνταγές. Εθισμό στην εξυπηρέτηση συμφερόντων».

Είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε θέσει με ερώτηση το ζήτημα αύξησης των τιμών στις πρώτες ύλες από τον Φεβρουάριο όσο και τον Ιούλιο και πως από το 2020 φορείς της οικονομίας αναδείκνυαν το πρόβλημα. «Η κυβέρνηση μάλλον δεν είχε πάρει καν χαμπάρι τι έρχεται», σχολίασε. Καταλόγισε προχειρότητα στην κυβέρνηση λέγοντας ότι από τον Σεπτέμβριο ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε μέτρα με πανηγυρισμούς και μετά από τρεις μέρες που αποδεικνύονταν «ανεπαρκή», εξήγγειλε νέα μέτρα, «πρώτα 9 ευρώ, μετά 18 και μετά 39 ευρώ επιδότηση σε λογαριασμούς που αυξάνονται όμως από 80% ως 150%».

Σημείωσε ότι ο μέσος πολίτης παρακολουθεί την «κατασκευασμένη προπαγάνδα» περί «δήθεν γενναίων μέτρων» «και νομίζει ότι βρίσκεται αλλού, ιδίως όταν έρχεται ο λογαριασμός στο ρεύμα, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, όταν έρχεται η τρίτη εβδομάδα του μήνα και το εισόδημα στερεύει».

Παράλληλα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είπε στη ΔΕΘ πως «με τα "ψίχουλα" που ανακοίνωσε δεν θα αυξηθεί ο λογαριασμός στο ρεύμα, μετά μας είπε ότι δήθεν αν δε τα είχε δώσει θα ήταν δέκα φορές μεγαλύτερες οι αυξήσεις». «Τώρα μας λέτε ότι δεn φταίτε εσείς αλλά η παγκόσμια κρίση», είπε, τονίζοντας ότι και η πανδημία και η κλιματική και η ενεργειακή είναι παγκόσμιες κρίσεις, όμως «δεν μπορεί να είμαστε παντού χειρότεροι και να φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εσάς που κυβερνάτε».

