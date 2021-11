Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Σπήλιος Λιβανός βρέθηκε θετικός

Το μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο facebook.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κορωνοϊός δεν κάνει διακρίσεις. Χτύπησε, λοιπόν, και τη δική μου πόρτα δύο μόλις μέρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού μου για την τρίτη δόση» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Λιβανός και σημειώνει: «Όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις επόμενες ημέρες θα εργάζομαι από το σπίτι με τηλεργασία. Είμαι αισιόδοξος και πεπεισμένος ότι ο εμβολιασμός θα μου επιτρέψει να επανέλθω σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς. Εύχομαι σε όλους όσοι βιώνουν ανάλογη εμπειρία, να την ξεπεράσουν γρήγορα και ανώδυνα».





