Σκανδαλίδης: Ασπιρίνες τα μέτρα Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Η πρώτη "προ ημερησίας" χωρίς την Φώφη Γεννηματά. Η συγκινητική αναφορά του Κώστα Σκανδαλίδη και η ομιλία του στην Βουλή



Από το βήμα της Βουλής, ο Κώστας Σκανδαλίδης, Α' κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε μεταβατικά, πρόσκαιρα και ελάχιστης απόδοσης τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μιλώντας στην Προ Ημερησίας διάταξης συζήτηση, ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούν τα μεγέθη του πληθωρισμού και της ακρίβειας κατά το δοκούν για να δικαιολογήσουν τις θέσεις τους. «Το θέμα της ακρίβειας πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνικούς όρους», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ καλώντας τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να σκεφτούν τις δυσκολίες που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης επέκρινε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πώς παρουσιάζουν μόνο το μέρος της αλήθειας που τους συμφέρει, όπως ο εισαγόμενος πληθωρισμός που πράγματι ανεβάζει την ακρίβεια. «Αποκρύψατε το μέρος της αλήθειας ότι η Ελλάδα, ήταν και πριν μια ακριβή χώρα», τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης.

Σημείωσε ότι τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα τα ψηφίσει το Κίνημα Αλλαγής παρότι, όπως είπε, «είναι ασπιρίνες για τη βαριά νόσο».

Ο Κώστας Σκανδαλίδης επεσήμανε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση αντανακλούν την συντηρητική αντίληψη που την διακατέχει και υπογράμμισε ότι απαιτούνται περισσότερο δομικά και μόνιμα μέτρα. «Με εμβαλωματικά μέτρα ανάπτυξη δεν γίνεται», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής και επανέλαβε τις προτάσεις που είχε παρουσιάσει στις αρχές Οκτωβρίου η Φώφη Γεννηματά, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τα κόμματα για το τρόπο που αντιμετώπισαν τον αδόκητο χαμό της.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης εξέφρασε απαισιοδοξία για μέλλον για τον λαό ενώ τόνισε ότι είναι εφικτός ένα άλλος δρόμος, πιο ριζοσπαστικός, πιο τολμηρός, πιο συνεκτικός, τον οποίο επί μισό αιώνα ακολουθεί η προοδευτική παράταξη.

