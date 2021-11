Πολιτική

Ποινικός Κώδικας: “Καρφιά” ΣΥΡΙΖΑ για Τσιάρα

Για πολιτική υποκρισία κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

“Πυρά” κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, εξαπολύει ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με αφορμή τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Ειδικότερα, ο κ. Ξανθόπουλος αναφέρει σε δήλωσή του:

«Ελάχιστες μέρες μετά την ψήφιση των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4855/21) η αλήθεια έλαμψε. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας, παρά τις επανειλημμένες προ(σ)κλήσεις μας, αρνήθηκε επίμονα να καταθέσει στη Βουλή το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής η οποία, όπως υποστήριζε, του πρότεινε τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες. Σε πρόσφατη επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διαπρεπείς νομικοί, που διατέλεσαν μέλη της Επιτροπής, κατήγγειλαν ότι ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση, ώστε να καλυφθούν με επιστημονικό κύρος τροποποιήσεις διατάξεων που ουδέποτε ίδιοι πρότειναν!

Ενδεικτικά, ανέφεραν ότι η επιβολή της ισόβιας κάθειρξης ως μόνης ποινής για σειρά κακουργημάτων δεν ήταν πρόταση της επιτροπής, ότι «υπήρξε δεύτερη επιτροπή στο υπουργείο Δικαιοσύνης» και πως αποτελεί πισωγύρισμα η αύξηση των ποινών σε πολλά αδικήματα του νέου Ποινικού Κώδικα!

Οι αποκαλύψεις αυτές, εκθέτουν την Κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πρώτα εργαλειοποίησε τους επιστήμονες, στη συνέχεια παραπλάνησε την κοινή γνώμη και, στο τέλος, συσκότισε την εικόνα στο κοινοβούλιο. Δυστυχώς για το νομικό μας πολιτισμό, επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η θέση μας, ότι οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα, δεν ήταν αποτέλεσμα επιστημονικής μελέτης αλλά πολιτικής υποκρισίας, επικοινωνιακής δημαγωγίας και άκρατου ποινικού λαϊκισμού.»

