Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Πόσες νέες μολύνσεις καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Τριψήφιος αριθμός ασθενών με κορονοϊό πέθανε τις προηγούμενες 24 ώρες στην Ελλάδα, αυξάνοντας κατά πολύ την «μαύρη λίστα» των νεκρών από την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 7.287 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 7.287 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.711 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 1.49 νέα κρούσματα.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Έβρου

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Φθιώτιδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:



