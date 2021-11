Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου για 3η δόση εμβολίου: Μέσα σε 3 ημέρες η αύξηση των αντισωμάτων

«Έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας», προειδοποίησε. Τι είπε για τη συχνότητα εμφάνισης παρενεργειών.

Ο στόχος του εμβολιασμού κατά της COVID-19 έχει επιτευχθεί ως προς την προστασία από σοβαρή νόσηση και θάνατο, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, επικαλούμενη στοιχεία από διεθνείς μελέτες. Παράλληλα, τόνισε πως είναι εμφανής η διαφορά αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 3ης δόσης του εμβολίου.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες, επεσήμανε, αναφέροντας ενδεικτικά πως μόλις δύο περιπτώσεις στο ένα εκατομμύριο εμφάνισαν περικαρδίτιδα.

Σε ό,τι αφορά στον χρόνο αύξησης των αντισωμάτων, η κ. Θεοδωρίδου διευκρίνισε πως επιτυγχάνεται μέσα σε διάστημα τριών ημερών από την 3η δόση.

Η ενίσχυση της ανοσίας με την χορήγηση 3ης δόσης θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη της μόλυνσης και την διασπορά του ιού στο περιβάλλον, είπε, προσθέτοντας ότι η μετάλλαξη Δέλτα αύξησε τις περιπτώσεις επαναλοίμωξης.

Φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους την ανάγκη για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, προειδοποιώντας πως «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας».

