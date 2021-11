Αθλητικά

Κόρεϊ Μάνιγκολτ: Η στιγμή της επίθεσης στον μπασκετμπολίστα της ΑΕΛ (βίντεο)

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του έξω από νυχτερινό κέντρο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών σχετικά με την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 23χρονου καλαθοσφαιριστή της ΑΕΛ, Κόρεϊ Μάνιγκολτ, έξω από νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η κυπριακή Αστυνομία πέρασε ήδη χειροπέδες σε έναν 46χρονο, ενώ αναζητεί και άλλα πρόσωπα που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ανακοίνωση σε σχέση με καταζητούμενα πρόσωπα σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου, όπως αναφέρει, εξέδωσε η Αστυνομία της Κύπρου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της 1. Απόπειρας φόνου, 2. Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, 3. Επίθεσης με πρόκληση Πραγματικής Σωματικής Βλάβης, που διαπράχθηκαν στις 21/11/2021 σε κέντρο νυκτερινής διασκέδασης στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω αδικημάτων εξασφαλίστηκε φωτογραφικό υλικό, το οποίο απεικονίζει τρία πρόσωπα, που φέρονται να ενέχονται στη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων.»

Εν τω μεταξύ, νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του μπασκετμπολίστα Κόρεϊ Μάνιγκολτ δίνει η ΑΕΛ σε ανακοίνωσή της:

«Σύμφωνα με νέα ενημέρωση των θεραπόντων γιατρών η κατάσταση της υγείας του καλαθοσφαιριστή μας παραμένει κρίσιμη. Δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας του Κόρεϊ δεν είναι εκτός κινδύνου. Χρειάζονται περισσότερες ημέρες για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα από τους θεράποντες ιατρούς. Ο καλαθοσφαιριστής μας εξακολουθεί να παραμένει διασωληνωμένος και σε καταστολή στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας».

