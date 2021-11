Life

Μπισμπίκης - Βανδή: Πρώτη επίσημη εμφάνιση για το ζευγάρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα φλας των φωτογράφων «άστραψαν» κατά την άφιξή τους και οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να τους αποσπάσουν μία δήλωση. Ποια ήταν η αντίδρασή τους.



H Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας.

H τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, εμφανίστηκαν μαζί στη στοά του ιστορικού κτιρίου «Μέγαρο Έβδομης Στέγης» στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής «Τεχνών Εκατό» του Λάκη Λαζόπουλου.

Τα φλας των φωτογράφων «άστραψαν» κατά την άφιξή τους, ενώ οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να τους αποσπάσουν μία δήλωση. Τόσο η Δέσποινα Βανδή, όσο και ο Βασίλης Μπισμπίκης ωστόσο απέφυγαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που δέχτηκαν.

Εικόνες από την δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έδειξε η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό":

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show” – Μιχάλης Αεράκης: Οι φυλακές, η Κρήτη και ο “Σασμός”

Κάλυμνος: Εκβίαζε, έκλεβε και απειλούσε τη μητέρα του

Δώρο Μουρίνιο σε Αφένα – Γκιάν “μαύρισε” από ρατσιστικό σχόλιο (βίντεο)