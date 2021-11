Life

“Το Πρωινό”: Βίσση - Βανδή σε μεγάλα... κέφια στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή μίλησαν στο "Πρωινό", ενώ έκαναν και πλάκα μεταξύ τους παίρνοντας... συνέντευξη η μια στην άλλη.



Την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.



Οι δυο τραγουδίστριες έφτασαν μαζί στη συμπρωτεύουσα και το βράδυ της Παρασκευής η Δέσποινα Βανδή απόλαυσε την Άννα Βίσση στο μαγαζί που εμφανίζεται. Μάλιστα αυτή ήταν και η πρώτη φορά που οι δυο τους συνυπήρξαν επί πίστας.

Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή μίλησαν στο "Πρωινό", ενώ έκαναν και πλάκα μεταξύ τους. Αποκορύφωμα ήταν η στιγμή που η Άννα Βίσση πήρε το μικρόφωνο της δημοσιογράφου και πήρε συνέντευξη από την Δέσποινα Βανδή, ενώ μετά πήρε το μικρόφωνο η Δέσποινα Βανδή και έκανε ερωτήσεις στην Άννα Βίσση.

Παράλληλα οι δυο τους επιβεβαίωσαν πως κάποια στιγμή θα ήθελαν να συνεργαστούν, ωστόσο τόνισαν πως δεν υπάρχει τίποτα οριστικό.

