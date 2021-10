Life

Δέσποινα Βανδή: αποθεώθηκε στην Πάτρα (βίντεο)

Γέμισε ασφυκτικά ο πολυχώρος, στον οποίο εμφανίστηκε η Δέσποινα Βανδή!

Παλιές και νέες επιτυχίες της ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή στον πολυχώρο που εμφανίστηκε στην Πάτρα.

Η Δέσποινα Βανδή, έχοντας στο πλάι της τον Κώστα Καραφώτη, αποθεώθηκε από τον κόσμο που δεν σταμάτησε να της πετά λουλούδια.

Πιο εντυπωσιακή και κεφάτη από ποτέ ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη και με την πολύωρη παραμονή της στην πίστα ανταπέδωσε την αγάπη στο κοινό της.

Δείτε αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό":





