Άρης Σερβετάλης: Αντιδράσεις για την αποχώρησή του από παράσταση μόνο για εμβολιασμένους (βίντεο)

Ηθοποιοί- συνάδελφοι του Άρη Σερβετάλη μιλούν στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την αποχώρησή του και τις συνέπειές της. Η θέση της παραγωγής.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος», στο θέατρο Κιβωτός, λόγω των νέων μέτρων που από σήμερα τίθενται σε ισχύ και απαγορεύουν σε ανεμβολίαστους την είσοδό τους και στα θέατρα. Μετά την απόφαση του πρωταγωνιστή της παράστασης, προς το παρόν και μέχρι νεοτέρας, αυτή διακόπτεται.

Σχολιάζοντας την απόφαση Σερβετάλη, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Λάκης Λαζόπουλος την υπερασπίστηκε. Αναγνώρισε το ταλέντο του συναδέλφου του και εκφράζοντας το σεβασμό του είπε πως, «εγώ έχω κάνε πολύ νωρίτερα αυτήν τη δήλωση: ότι δεν μπορώ να παίξω μόνο για εμβολιασμένους», εκφράζοντας την απορία πώς μπορείς να μπαίνεις χωρίς πιστοποιητικό στα ΜΜΜ ή τα σούπερ μάρκετ και όχι στο θέατρο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ως ηθοποιός και όχι ως πρόεδρος του ΣΕΗ, διαφώνησε κάθετα, δήλωσε σοκαρισμένος και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κίνηση Σερβετάλη. «Πώς ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι μέσα στην πίστη, δεν σκέφτεται τις συνέπειες στους άλλους», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που περνούν οι ηθοποιοί την περίοδο της καραντίνας.

Η παραγωγή της παράστασης σε ανακοίνωσή της σημείωσε πως γνώριζε από τον Αύγουστο την άποψη του Άρη Σερβετάλη, σέβεται την απόφασή του και «θα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η παράσταση με κάποιον άλλον».

Η Φαίη Κοκκινοπούλου με ανάρτησή της «κατακεραυνώνει τον συνάδελφό της» τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά «εξαιτίας του καλοπληρωμένου και ανεμβολίαστου» ηθοποιού.

Το θέμα σχολίασε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter. «Ο καλός πράγματι ηθοποιός κ. Σερβετάλης δεν θέλει να εμβολιαστεί…οκ. Διαφωνεί με μία Κυβερνητική απόφαση…οκ. Είναι όμως αυτοί λόγοι να αφήνει ανέργους τους συναδέλφους του επειδή δεν περνάει, στη Χώρα, το δικό του; Πραγματικά κρίμα…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter, ποστάροντας από κάτω όσα είπε η Φαίη Κοκκινοπούλου.

Ο καλός πράγματι ηθοποιός κ. Σερβετάλης δεν θέλει να εμβολιαστεί…οκ. Διαφωνεί με μία Κυβερνητική απόφαση...οκ. Είναι όμως αυτοί λόγοι να αφήνει ανέργους τους συναδέλφους του επειδή δεν περνάει, στη Χώρα, το δικό του; Πραγματικά κρίμα… pic.twitter.com/R22xJKlPyK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2021

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έγραψε στον λογαριασμό του στο instagram: «Δικαίωμά σου να εμβολιαστείς ή να μην εμβολιαστείς. Δε θες να παίζεις μόνο για εμβολιασμένους, και αυτό είναι δικαίωμά σου. Έχεις ενημερώσει την παραγωγή σχετικά και εκείνη πετάει τη μπάλα στην εξέδρα προφανώς για να μην χάσει τον πρωταγωνιστή της και δεν φροντίζει να έχει αντικαταστάτη – πως να αντικαταστήσεις τον Άρη Σερβετάλη στο ελληνικό θέατρο και να έχεις την ανταποδοτικότητα στο ταμείο (ας μη γελιόμαστε), δικαίωμά της. Τόσα χρόνια που είμαστε χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν κατεβάζεις παραστάσεις όμως, δεν βλέπω να έχεις την ίδια ευαισθησία, ίσως γιατί ο πνευματικός σου δε σου έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις. Οι συνάδερφοί σου, οι εργαζόμενοι στο θέατρο μένουν στην ανεργία. Είχαν δικαίωμα να ξέρουν τις προθέσεις σου; Τους είχες ενημερώσει σχετικά; Το καλοκαίρι έπαιζες ανεμβολίαστος πάλι και από τύχη ή θέλημα του Θεού δεν σταμάτησαν οι παραστάσεις. Τελικά, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο και την καλλιτεχνική σου αξία πολλά δικαιώματα μαζεύτηκαν αγαπημένε Άρη Σερβετάλη και ίσως το δικαίωμα της εργασίας να είναι το πιο ιερό».

