Τσίπρας για μέτρα στήριξης: Τότε ήταν “ψίχουλα”, σήμερα είναι θρίαμβος

Σύγκριση των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με της σημερινής έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του.

Στη σύγκριση του κοινωνικού μερίσματος που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τη διακυβέρνησή του και σ' αυτό της κυβέρνησης της ΝΔ προέβη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αλ. Τσίπρας έγραψε:

«Κοινωνικό μέρισμα ΣΥΡΙΖΑ (με μνημόνια):

Δεκ. 2016 - 629 εκ.

Δεκ. 2017 - 750 εκ.

Δεκ. 2018 - 780 εκ.

Κοινωνικό μέρισμα ΝΔ (χωρίς μνημόνια):

Δεκ. 2019 - 175 εκ.

Δεκ. 2020 - 54 εκ.

Δεκ. 2021 - 330 εκ.

*Η μόνιμη 13η (830 εκ.) καταργήθηκε».

«Τότε ήταν "ψίχουλα". Σήμερα είναι θρίαμβος…», σχολίασε.

