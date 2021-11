Οικονομία

Σταϊκούρας: Ο προϋπολογισμός του 2022 δεν έχει ούτε ένα μέτρο λιτότητας

Κόντρα Σταϊκούρα - Αχτσιόγλου στην Βουλή για τα μέτρα στήριξης και τον προϋπολογισμό του 2022.



Ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε έξω σε όλα όσα εκτιμούσε, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, που ανέβηκε στο βήμα της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2022.

Είχε προηγηθεί στο βήμα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία χαρακτήρισε εγκληματικά ανεπαρκές το πακέτο στήριξης για εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ώρα που η κοινωνία πλήττεται από την κρίση και την ακρίβεια η οποία έχει βγει εκτός ελέγχου. Αντίστοιχα, κατήγγειλε τις μειώσεις δαπανών για την υγεία και την μείωση των κοινωνικών δαπανών.

"Αυτά που είπατε, αν ίσχυαν θα επιβεβαιώνονταν από τα λουκέτα στις επιχειρήσεις, θα επιβεβαιώνονταν από τη διόγκωση της ανεργίας, θα επιβεβαιώνονταν από τη μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Πέσατε έξω σε όλα όσα εκτιμούσατε πριν από ένα χρόνο, από αυτό εδώ το βήμα", είπε ο υπουργός Οικονομικών, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και παρατήρησε επιφυλάσσεται να καταθέσει στην ολομέλεια φάκελο 150 σελίδων με όλα όσα έχει εκτιμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε την κ. Αχτσιόγλου να διαβάσει την έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την οποία τα πακέτα της κυβέρνησης έσωσαν τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Ο υπουργός Οικονομικών επεφύλασσε όμως σχόλιο και για το "πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ": "Από τον Σεπτέμβριο, όλη η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναζητά το κόστος, δεν μας το είπατε ποτέ! Ένα νούμερο ζητάμε! Ένα νούμερο! Πόσο είναι; 1 δισ;, 5 δισ; 14 δισ; 15 δισ; Ψάχνω από τον Σεπτέμβριο μια δήλωση της κ. Αχτσιόγλου, του κ. Τσακαλώτου πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα είναι πλήρως κοστολογημένο το πρόγραμμα σας".

Αλλά και στην καταγγελία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πολιτική που ισοδυναμεί με μετάβαση στη λιτότητα, ο υπουργός Οικονομικών έσπευσε να σχολιάσει: "Που την είδατε τη λιτότητα; εμείς μειώνουμε τους φόρους, εσείς αυξάνατε φόρους. Εμείς διατηρούμε τη βοήθεια στην κοινωνία και την ενισχύουμε, κι εσείς μιλάτε για λιτότητα; Έχετε μπερδέψει τις λέξεις. Ο προϋπολογισμός του 2022, δεν έχει ούτε ένα μέτρο λιτότητας. Τουναντίον, έχει ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών".

Προηγουμένως, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιμένει να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα για να στηρίξει την κοινωνία, ότι μειώνει τις δαπάνες στην υγεία και ότι συνεχίζει να μην παρέχει στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και ότι δεν παρέχει στήριξη για τους ανέργους.

"Περικόψατε τη μόνιμη 13η σύνταξη, ύψους 900 εκατομμυρίων που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και θα τη λάμβαναν οι συνταξιούχοι για 4η φορά την ερχόμενη άνοιξη, την κόψατε στο όνομα αυξήσεων που υποτίθεται ότι θα ενσωματώνονταν στις συντάξεις, για όσους έχουν πάνω από 35 χρόνια ασφάλισης. Οι αυξήσεις αυτές δεν υπήρξαν. Οι άνθρωποι έχασαν μια επιπλέον σύνταξη την οποία θα ελάμβαναν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε χθες ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει ένα επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αφού έχει κόψει τα 900 εκατομμύρια, σε μόνιμη βάση. Αυτοί είστε! Αυτού του τύπου την πολιτική υπηρετείτε", ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου.

Σε δήλωση του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Μέρα25, Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει "Οι πολίτες αντιμετωπίζουν εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια την ακρίβεια, την ανέχεια και την αναξιοπρέπεια. Δεν είναι μόνο οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά του καλαθιού του μέσου νοικοκυριού, ούτε οι απλησίαστοι λογαριασμοί της ενέργειας, είναι τα διαχρονικά καρτέλ στο χώρο των τροφίμων που Κυβερνήσεις και Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν αγγίζουν και κυρίως είναι παράλληλα η μεγάλη πτώση και καθίζηση μισθών και συντάξεων, που δεν ανατρέπεται με «φιλοδωρήματα» από τις ίδιες τις μνημονιακές Κυβερνήσεις που πρώτα αφαιμάζουν τους πολίτες. Είναι όμως επιπλέον κι ο ταξικός αυτός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός των φτωχών που είναι πολύ υψηλότερος από τον πληθωρισμό των πλουσίων. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε πραγματικά για την ακρίβεια, πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει παράλληλα με την ανέχεια, η οποία μόνο μέσα από μία Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή μισθών και επιδομάτων μπορεί να αντιμετωπισθεί. Αυτά ωστόσο δεν γίνονται και δεν μπορούν να γίνουν υπό μνημονιακούς όρους, μόνο με πραγματική ρήξη με την ολιγαρχία, την τρόικα και αυτή την ευρωπαϊκή δήθεν ένωση, που δεν μεταρρυθμίζεται, παρά μόνο ανατρέπεται".

