Κοινωνία

Πλατεία Βικτωρίας: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία Σομαλού

Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε άλλα εννέα άτομα ως δράστες.

Συνελήφθη, στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος Σομαλός, επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία ομοεθνούς του. , από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος Σομαλός, επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η δολοφονία διαπράχθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2021, σε διαμέρισμα στην πλατεία Βικτωρίας, από συνολικά δέκα Σομαλούς.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών που πραγματοποίησε την προανάκριση ταυτοποίησε τους άλλους εννέα αλλοδαπούς και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ληστεία κατά συναυτουργία, απλή σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τουςαπό πρόθεση κατά συναυτουργία, ληστεία κατά συναυτουργία, απλή σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.