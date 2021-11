Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - εκτίμηση ΠΟΥ: άλλοι 700000 νεκροί στην Ευρώπη σε 5 μήνες

Οι ημερήσιοι θάνατοι από κορονοϊό έχουν υπερδιπλασιασθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου Πού οφείλεται η αύξηση των κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την «επίδραση» της επιδημίας της Covid-19 στην Ευρώπη, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε 700.000 επιπλέον νεκρούς στην ήπειρο, αυξάνοντας σε 2,2 εκατομμύρια το συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι την άνοιξη.

«Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει αυξημένη ή ακραία πίεση στις νοσοκομειακές κλίνες σε 25 χώρες και αυξημένη ή ακραία πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε 49 από τις 53 χώρες μέχρι την 1η Μαρτίου 2022. Οι θάνατοι αναμένεται να φθάσουν συνολικά πάνω από 2,2 εκατομμύρια μέχρι την επόμενη άνοιξη, με βάση τις σημερινές τάσεις», εξηγεί ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid στην περιφέρεια αυτή.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση των κρουσμάτων εξηγείται από το συνδυασμό της επικράτησης της πολύ μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, της ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης και της χαλάρωσης των μέτρων κατά της Covid-19.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ, οι θάνατοι που συνδέονται με την Covid έχουν υπερδιπλασιασθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου, περνώντας από τους 2.100 την ημέρα στους 4.200 την ημέρα.

«Η κατάσταση, που συνδέεται με την Covid-19 σε όλη την Ευρώπη και την κεντρική Ασία, είναι πολύ σοβαρή. Αντιμετωπίζουμε ένα χειμώνα γεμάτο προκλήσεις», υπογράμμισε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ αρμόδιος για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε και κάλεσε να υιοθετηθεί μια προσέγγιση «εμβόλιο συν», η οποία να συνδέει τον εμβολιασμό, τη χρήση μάσκας, τα μέτρα υγιεινής και την κοινωνική αποστασιοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η χρήση μάσκας μειώνει κατά 53% την επίπτωση της ασθένειας. Μια γενίκευση της χρήσης της μέχρι 95% θα μπορούσε να επιτρέψει να αποφευχθούν περισσότεροι από 160.000 θάνατοι από σήμερα μέχρι την 1η Μαρτίου.

Εξάλλου «είναι όλο και περισσότερο προφανές ότι η προστασία, που προκαλείται από τον εμβολιασμό κατά των μολύνσεων και τις ήπιες μορφές της νόσου, μειώνεται», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Ο οργανισμός συνιστά κατά συνέπεια μια αναμνηστική δόση για τους πιο ευάλωτους, περιλαμβανομένων των ανοσοκατεσταλμένων.

