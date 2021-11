Υγεία - Περιβάλλον

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού: Συνελήφθη γιατρός

Χειροπέδες σε γιατρό που πουλούσε πλαστά υγειονομικά πάσα για 1.000 ευρώ. Υπό κράτηση και οι αγοραστές.

Γάλλος γιατρός για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι εξέδωσε τουλάχιστον 220 πλαστά υγειονομικά πιστοποιητικά, με τίμημα 1.000 ευρώ έκαστο, συνελήφθη και κρατείται, έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Οι συνεργοί του γιατρού και περί τους είκοσι αγοραστές πλαστών πιστοποιητικών κρατούνται επίσης. Οι αρχές κατέσχεσαν το ιατρείο του και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Αστυνομική πηγή σχολίασε ότι στις υποθέσεις πλαστογραφίας που συνδέονται με την πανδημία της Covid εμπλέκονται συχνά «άτομα που εργάζονται σε εμβολιαστικά κέντρα, χάκερς που χρησιμοποιούν κωδικούς γιατρών για να κατασκευάσουν τα πλαστά πιστοποιητικά, αλλά είναι σπάνιο ένας γιατρός να κάνει τέτοιες αγοραπωλησίες».

Στο Βέλγιο, η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση γιατρού που θεωρείται ύποπτος για την καταγραφή 2.000 πλαστών εμβολιασμών, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της Βαλλονίας, η οποία έκανε λόγο για την «σοβαρότερη απάτη» μέχρι σήμερα στην διαχείριση της πανδημίας στο Βέλγιο.

Ο γιατρός προσέφερε τις υπηρεσίες του σε ολόκληρη την Βαλλονία και σε ορισμένες περιπτώσεις αμειβόταν για εμβολιασμούς που δεν είχαν γίνει. Στόχος ήταν να αποκτήσει ο ασθενής υγειονομικό πιστοποιητικό που θα του επέτρεπε να αποφύγει τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

«Πρόκειται για μία απάτη εμβολιασμού εκ μέρους ενός γιατρού που κατέγραψε έναν αστρονομικό αριθμό ατόμων που υποτίθεται ότι εμβολίασε (...) 2.000 άτομα συνολικά», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Βαλλονίας Κριστι Μορεάλ σχολιάζοντας ότι είναι αδύνατον για ένα γιατρό να εμβολιάσει τόσους ανθρώπους σε τόσο διαφορετικά μέρη.

Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του υπόκεινται επίσης σε δικαστική δίωξη, αλλά αρχικά τα πιστοποιητικά τους ακυρώθηκαν και οι αρχές θα έλθουν σε επαφή μαζί τους για να τους προτείνουν κανονικό εμβολιασμό.

