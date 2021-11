Πολιτική

Πειραιάς: Αιγυπτιακά πολεμικά πλοία στο λιμάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιγυπτιακά πολεμικά πλοία "έδεσαν" στο λιμάνι του Πειραιά.

Δύο πολεμικά πλοία της Αιγύπτου βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης τον Πειραιά.

Πρόκειται για το Ελικοπτεροφόρο τύπου ΜISTRAL, ENS GAMAL ABDEL NASSER L1010 και η νέα αιγυπτιακή Φρεγάτα τύπου BERGAMINI,ENS BERNEES FFG 1003 μετα το πέρας της άσκησης «Μέδουσα 11».

Το ελικοπτεροφόρο μάλιστα είχε παραγγελθεί απο τη Ρωσία με το όνομα Vladivostok αλλα στην πορεία και ενώ είχε ηδη κάνει δοκιμαστικά η παραγγελία ακυρώθηκε και το πλοίο τελικά κατέληξε στο ναυτικό της Αιγύπτου.

Η φρεγάτα είναι τύπου FREMM, τύπος που είχε ακουστεί πολλές φορές για το πολεμικό μας ναυτικό και μάλιστα η συγκεκριμένη κατασκευαζόταν για το Ιταλικό Ναυτικό ως Emilio Bianchi αλλα τελικά τελείωσε για το Αιγυπτιακό.

Η άφιξη του ENS GAMAL ABDEL NASSER

Η άφιξη του ENS BERNEES

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 8100 κρούσματα την Τρίτη

Δώρο Μουρίνιο σε Αφένα – Γκιάν “μαύρισε” από ρατσιστικό σχόλιο (βίντεο)

Στην Κέρκυρα το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο