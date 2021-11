Life

Σερβετάλης: Τι δήλωνε έναν χρόνο πριν όταν τον ρωτούσαν για το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Όλα όσα δήλωσε ο δημοφιλής ηθοποιός, τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η χώρα μας βρισκόταν σε lockdown.

Την απόφασή του να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος» έκανε γνωστή χθες ο Άρης Σερβετάλης, καθώς δεν ήθελε να παίζει μόνο για εμβολιασμένους θεατές.

Ο δημοφιλής ηθοποιός φέρεται να είχε δηλώσει σε παράγοντες της παράστασης ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τον οποιοδήποτε διαχωρισμό ανθρώπων και είχε προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει σε περίπτωση που τα θέατρα υποδέχονται μόνο εμβολιασμένους. Η παράσταση φυσικά κατέβηκε και το μέλλον της θεωρείται αβέβαιο, καθώς ο Άρης Σερβετάλης ήταν και ο πρωταγωνιστής.

Ο ίδιος, έναν περίπου χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η χώρα μας βρισκόταν σε lockdown, περνούσε την καραντίνα στο σπίτι του με ηρεμία και περισυλλογή.

