Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”

Για ημέρα με εντάσεις έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος συμβούλευσε όλα τα ζώδια να επιδείξουν προσοχή και να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στο Σαββατοκύριακο που έρχεται το οποίο θα είναι σαφώς καλύτερο.

Η Λίτσα Πατέρα είχε προειδοποιήσει από χθες, λέγοντας ότι η Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου θα είναι μία "σκοτεινή ημέρα" και πως όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μάλιστα, ανέφερε πως πολλοί σήμερα και αύριο θα θελήσουν έντονα πράγματα, τα οποία όμως δεν θα μπορούν να αποκτήσουν.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





