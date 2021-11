Life

Ψωμιάδης για “Φάρμα”: Δεν θέλω τους κρυόκωλους - Είμαι μόδα, είμαι έρωτας (βίντεο)

Έτοιμος για όλες τις προκλήσεις μέσα στην “Φάρμα” του ΑΝΤ1 δήλωσε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο πρώην Νομάρχης.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε συνέντευξη του Παναγιώτη Ψωμιάδη σχετικά με την συμμετοχή του στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η απόφαση του να συμμετέχει στην «Φάρμα», συνάντησε αντιδράσεις από όλον τον περίγυρο του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν αρνητικά τόσο τα μέλη της οικογένειας του, όσο και οι συνεργάτες τους.

Μάλιστα, ο Παναγιώτη Ψωμιάδης σημείωσε πως «πέρασα πολλά το 2020», αναφέροντας ότι νόσησε από κορονοϊο, είχε ατύχημα με το μηχανάκι του και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς και ότι καταστράφηκε και το αμάξι του, καθώς πήρε φωτιά εν κινήσει.

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε πως δεν τον πτοούν οι δυσκολίες και δήλωσε έτοιμος για όλα στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1, λέγοντας πάντως πως «Δεν θέλω να έχω απέναντι μου κρυόκωλους, άκεφους, αλαζόνες, ανθρώπους με έπαρση».

Ακόμη, όπως είπε χαρακτηριστικά στο τέλος της συνέντευξης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «εγώ ο ίδιος είμαι πρόκληση, είμαι μόδα, είμαι έρωτας».

