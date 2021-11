Life

Κι όμως οι δίπλες είναι το πιο light γλυκό των Χριστουγέννων!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν λιγότερες θερμίδες από τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες!

Η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου πλησιάζει και τα αγαπημένα μας γλυκά, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο εμπόριο σε διάφορες εκδοχές! Ένα από τα πιο νόστιμα εδέσματα των Χριστουγέννων είναι αναμφισβήτητα οι δίπλες.

Οι δίπλες είναι το απόλυτο γλυκό των Χριστουγέννων, αν και αδικημένο, καθώς συνήθως κυριαρχούν τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Τελικός Κόπα Λιμπερταδόρες: Η Παλμέιρας το… ξανάκανε

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 36 σημεία