“Άγριες Μέλισσες”: Η Σοφία Σεϊρλή “εισβάλει” στην σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ποιον ρόλο θα ενσαρκώσει η Σοφία Σεϊρλή στην δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1.



Η Σοφία Σεϊρλή μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τη Μάρω Λυκογιάννη.

Μάρω Λυκογιάννη

Η Μάρω Λυκογιάννη είναι η μητέρα του Ζάχου. Παλιά φίλη των Διαφανιωτών και ιδίως της οικογένειας Σταμίρη.

Στην Κατοχή, η Μάρω έγινε δασκάλα των κοριτσιών, αφού τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω του πολέμου, και τα στήριξε με όλες τις δυνάμεις της.

Δυναμική γυναίκα, αγωνίστρια της ζωής, υπήρξε μέντορας της Ελένης και της δίδαξε να στέκεται πάντα στα δικά της πόδια και να μη θεωρεί πως είναι κατώτερη των αντρών σε κανέναν τομέα.

Έχει τεράστια αδυναμία στον μονάκριβο γιο της, όμως, αυτό δεν την εμποδίζει να τον κρίνει δίκαια και ουσιαστικά.

Το χάσμα στις απόψεις τους είναι πλέον βαθύ. Θα καταφέρει να του αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται ή η σύγκρουση μάνας και γιου θα οδηγήσει τον Ζάχο σε πιο σκοτεινιά μονοπάτια;

