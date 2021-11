Κοινωνία

Εθνική οδός - Μαλακάσα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Ποιες ώρες και σε ποια τμήματα θα γίνουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.



Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας, θα γίνουν την Κυριακή, λόγω άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού, περιόδου χειμερινής συντήρησης 2021 - 2022, με την επωνυμία «ΜΑΛΑΚΑΣΑ 2021».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, την Κυριακή 28.11.2021 και κατά τις ώρες 09.00΄ - 12.00΄ στην περιοχή Δήμου Ωρωπού θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας στην αριστερή λωρίδα αυτής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία από τη χ/θ 39,100 έως τη χ/θ 40,550.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας στην αριστερή λωρίδα αυτής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα από τη χ/θ 42,500 έως τη χ/θ 40,300.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

