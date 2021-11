Κοινωνία

Δημήτρης Καραϊβάζ: Η επιστολή “δώρο” για τα γενέθλια του πατέρα του, Γιώργου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιος του Γιώργου Καραϊβάζ “στέλνει” το τελευταίο “δώρο” στον πατέρα του μέσω του δελτίου ειδήσεων στο οποίο τόσα χρόνια εργάστηκε με πάθος.

Του Μανώλη Ασαριώτη

«Είμαι ο Δημήτρης Καραϊβάζ, γιος το δολοφονημένου δημοσιογράφου Γεωργίου Καραϊβάζ. Το τελευταίο δώρο, που θα κάνω στον πατέρα μου, είναι να εκθέσω τους δολοφόνους του».

Με αυτά τα λόγια ο γιος του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος δολοφονήθηκε το μεσημέρι της 9ης Απριλίου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του, ξεκινά την επιστολή του.

Ο Δημήτρης επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη επιστολή την ημέρα, που ο πατέρας του θα γιόρταζε τα 53α γενέθλιά του.

Κοιτάζει το «δάσος και δεν επικεντρώνεται στο δέντρο». Πιστεύει ότι η δολοφονία τού πατέρα του δεν έχει να κάνει μόνο με ένα συμβόλαιο θανάτου, το οποίο υπέγραψε ένα πρόσωπο και το εκτέλεσαν οι δύο αναβάτες του δικύκλου.

«Η δολοφονία του πατέρα μου δεν ήταν επίθεση σε ένα πρόσωπο, αλλά σε μία ιδέα, αυτή της δικαιοσύνης και της αλήθειας, αυτή της ελπίδας και της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν και ο ψυχρός εκτελεστής δεν έχει υλική υπόσταση, αλλά είναι απόρροια συστημικών προβλημάτων , που ταλανίζουν τη χώρα και τον κόσμο μας. Είναι απόρροια του φόβου και του μένους, που προκαλούνται από τη φτώχια και τη βία, που ασκούμε ο ένας στον άλλον».

Το είχε πει άλλωστε λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν παραχώρησε μία συνέντευξη σε διεθνές πρακτορείο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ για την ελευθερία του τύπου.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό που σκότωσε τον πατέρα μου ήταν ένα πρόσωπο, ένα όπλο, ή ακόμη και ένας εγκληματικός «εγκέφαλος». Αυτό που τον σκότωσε ήταν τα συστημικά προβλήματα, τα οποία προσπαθούσε να πολεμήσει. Όπως έχω ξαναπεί είχε μπει στο στόχαστρο και στο παρελθόν, δεν ήταν η πρώτη φορά. Έτσι, ακόμη κι αν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του πατέρα μου, οι δολοφόνοι του, και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, δεν έφθαναν στην εκτέλεση, κάτι άλλο θα τον σκότωνε. Γιατί ο πατέρας μου δεν πολεμούσε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, πολεμούσε ένα συστημικό πρόβλημα, και όσο αυτό το συστημικό πρόβλημα παραμένει, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ζωή του πατέρα μου ή οποιουδήποτε άλλου που πιστεύει πραγματικά στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Χαρακτηρίζει πύρρειο νίκη μία ενδεχόμενη σύλληψη των εκτελεστών του Γιώργο Καραϊβάζ, εάν αυτή δεν συνδυαστεί με ριζικές αλλαγές.

«Αυτήν την αντιμετώπιση, λοιπόν, δεν την οφείλετε στον Γιώργο Καραϊβάζ ούτε και στον γιο του. Την οφείλετε στους εαυτούς σας, στα παιδιά σας και τους συνανθρώπους σας και όσον αφορά στους έξυπνους ρεαλιστές, γνωστούς και ως κυνικούς, ήρθε η ώρα να πετάξετε τα προσωπεία και να αποδεχτείτε την πραγματική φύση σας: αυτή του δειλού κονφορμιστή».

Από την πρώτη στιγμή ο Δημήτρης Καραϊβάζ ζήτησε η δολοφονία του πατέρα του να γίνει αφορμή για περισσότερη έρευνα, περισσότερη αμφισβήτηση και περισσότερη αλήθεια από την πλευρά των δημοσιογράφων.

«Εάν είναι να σας μείνει κάτι, λοιπόν, από τη δολοφονία του πατέρα μου, να σας μείνει ότι η αισιοδοξία και η προσπάθεια για αλλαγή δεν είναι χαρακτηριστικό του μωρού, αλλά του θαρραλέου και ότι με τον θάνατό του άνοιξε το Κουτί της Πανδώρας. Και όλοι ξέρουμε τι έχει μείνει μέσα του».

Ο Δημήτρης ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η επιστολή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στο οποίο με πάθος ο πατέρας του εργάστηκε για χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεν Λόουτς: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Πάπας Φραγκίσκος: Το μήνυμα πριν την άφιξή σε Ελλάδα και Κύπρο

Κορονοϊός: 5870 νέα κρούσματα στην Ελλάδα