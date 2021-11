Αθλητικά

Τελικός Κόπα Λιμπερταδόρες: Η Παλμέιρας το… ξανάκανε

Κατάφερε και κέρδισε ξανά τον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες η Παλμέιρας.

Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα το ξανάκανε... Η «Βερντάο» νίκησε στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες τη Φλαμένγκο με 2-1 στην παράταση και διατήρησε στην κατοχή της το Champions League της Νότιας Αμερικής, το οποίο είχε κατακτήσει και πέρυσι (2020) νικώντας στον τελικό μια άλλη βραζιλιάνικη ομάδα, τη Σάντος.

Οι «Αλβιβέρδε» έφτασαν τα τρία τρόπαια στη διοργάνωση, έχοντας κάνει δικό τους τον τίτλο για πρώτη φορά το 1999. Ο τελικός διεξήχθη σε ένα από τα διάσημα γήπεδα του πλανήτη, το θρυλικό «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο και η Παλμέιρας προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Ραφαέλ Βέιγα μόλις στο 5ο λεπτό.

Η «Μενγκάο» του Ρενάτο Γκαούτσο έκανε την προσπάθειά της στην επανάληψη κι έφτασε στην ισοφάριση με το γκολ του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα στο 72ο λεπτό στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση, αφού στο διάστημα που απέμεινε ως τη λήξη της κανονικής διάρκειας δεν άλλαξε κάτι.

Στο έξτρα ημίωρο η Παλμέιρας ξεκίνησε όπως είχε αρχίσει τον αγώνα: με γκολ στο πέμπτο λεπτό! Σκόρερ αυτή τη φορά ήταν στο 95΄ ο Ντέιβερσον, που είχε αντικαταστήσει τον Βέιγα στο ξεκίνημα της παράτασης (!) και ο οποίος διαμόρφωσε και το τελικό σκορ, καθώς στη συνέχεια η απογοητευμένη «Φλα» δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στο παιχνίδι για δεύτερη φορά.

