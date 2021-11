Κόσμος

Πολωνία: Πυρά Μοραβιέτσκι κατά Μέρκελ

Αφορμή στάθηκαν οι συζητήσεις της Μέρκελ με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι επέκρινε την απερχόμενη καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ διότι διεξήγαγε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκάσενκα εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι Βρυξέλλες και άλλοι ερίζουν πως ενορχηστρώνεται στο Μινσκ.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Λευκορωσία για τη μεγάλη αύξηση της μεταναστευτικής ροής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ειδικά αυτά της Πολωνίας, που θεωρούν πως δημιουργήθηκε τεχνητά από το Μινσκ, σε αντίποινα για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της κυβέρνησης του προέδρου Αλεξάντρ Λουκάσενκα.

Ο Λευκορώσος ηγέτης έχει πει πως –αντιδρώντας στις κυρώσεις για την καταστολή της αντιπολίτευσης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020, στις οποίες οι αντίπαλοί του κατήγγειλαν εκτεταμένη νοθεία– δεν θα σταματά πλέον κανέναν που περνά από τη λευκορωσική επικράτεια με κατεύθυνση την Ευρώπη.

Η Βαρσοβία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της. Η κατάσταση έχει πάρει διαστάσεις κρίσεις τους τελευταίους μήνες, την ώρα που οργανώσεις αρωγής και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ολοένα εντονότερη ανησυχία για την ασφάλεια των μεταναστών εν μέσω του χειμώνα.

Η κυρία Μέρκελ μίλησε με τον κ. Λουκάσενκα δύο φορές αποπειρώμενη να αποκλιμακώσει την κρίση.

Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο, ο κ. Μοραβιέτσκι εξήρε το ότι η ΕΕ προσπαθεί να βρει διπλωματική λύση, μολαταύτα επέκρινε την απερχόμενη γερμανίδα καγκελάριο.

«Όταν του τηλεφώνησε, συνέβαλε να δοθεί νομιμοποίηση στο καθεστώς του, ενώ δίνεται αγώνας για την ελευθερία της Λευκορωσίας επί 15 μήνες», δήλωσε.

«Ο Λουκάσενκα καταχράστηκε τη συζήτησή του με την Άγγελα Μέρκελ. Υποστήριξε πως η Μέρκελ συμφώνησε να μεταφερθούν 2.000 μετανάστες στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου. Αυτό δεν είναι σωστό», επέμεινε ο κ. Μοραβιέτσκι, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα χαρακτήρισε τις ενέργειες της Λευκορωσίας «προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ευρώπης» και «υβριδικό πόλεμο».

Η Άγγελα Μέρκελ δέχθηκε φραστικά πυρά ομαδόν, εντός και εκτός Γερμανίας, για τις δύο συνδιαλέξεις της με τον Αλεξάντρ Λουκάσενκα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπός της Στέφεν Ζάιμπερτ τόνισε πως ανέλαβε την πρωτοβουλία λόγω της απελπιστικής κατάστασης των χιλιάδων μεταναστών στα σύνορα και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Ζάιμπερτ πρόσθεσε πως κάθε ισχυρισμός του προέδρου της Λευκορωσίας περί του ότι η Γερμανία συμφώνησε να υποδεχθεί μετανάστες είναι ψευδής.

