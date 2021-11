Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Διακοπή λόγω επεισοδίων (εικόνες)

Οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρo, όταν η αναμέτρηση βρισκόταν στις καθυστερήσεις.

Διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα της Τούμπας ΠΑΟΚ-Άρης, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν 1-0 με το γκολ του Μαντσίνι από το 41ο λεπτό.

Οπαδοί του «Δικέφαλου» πέταξαν δεκάδες αντικείμενα, φωτοβολίδες και τελικά εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνάντησης.

Το ματς συνεχίστηκε τελικά με καθυστέρηση περίπου 40 λεπτών, με τον Άρη να πανηγυρίζει μία σπουδαία νίκη στην Τούμπα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η σκληρή τιμωρία του ΠΑΟΚ.

