Life

Βανδή - Μπισμπίκης: Ο Μανώλης Κονταρός στο “Πρωινό” για τα “κουμπαράκια” του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεφάντωσε το ζευγάρι στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Τι είπε στην κάμερα της εκπομπής.

Ακόμη μια δημόσια εμφάνιση, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, έκαναν το βράδυ του Σαββάτου η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ζευγάρι, που δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του, πέρασε ένα όμορφο Σαββατόβραδο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Μανώλης Κονταρός.

Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των δύο καλλιτεχνών και ανέβηκε στην πίστα, ξεσηκώνοντας τους θαμώνες με την υπέροχη φωνή της. Η τραγουδίστρια, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram o Γιώργος Τσαλίκης, αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη την μεγάλη της επιτυχία “Στην αυλή του Παραδείσου”. Τον ρώτησε μάλιστα αν θέλει να μείνει στη ζωή του και ο δημοφιλής ηθοποιός έγνεψε καταφατικά.

Από την πλευρά του ο Μανώλης Κονταρός είπε μια μαντινάδα με νόημα: «Βασίλη σε ζηλεύουνε για αυτήν που είναι μαζί σου και θέλεις χειροκρότημα για την κατάκτησή σου»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο Κρητικός καλλιτέχνης είπε: «Μας τίμησαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και περάσαμε καλά». Σχολιάζοντας τη μαντινάδα, εξήγησε πως «Όποιος είναι με ωραία γυναίκα, οι υπόλοιποι τον ζηλεύουν».

Ανέφερε πως τον Βασίλη Μπισμπίκη του τον γνώρισε η Δέσποινα Βανδή, ότι έχει ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη και σημείωσε πως τον νιώθει πολύ δικό του άνθρωπο.

Κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση στο Instagram για τα “κουμπαράκια” Βανδή-Μπισμπίκης, ο Μανώλης Κονταρός είπε «Κρατήστε ότι είμαστε καλοί φίλοι». Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε αν είναι υποψήφιος κουμπάρος, αρκέστηκε να πει «Είμαι καλός φίλος!»

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά: Απείλησαν 20χρονο με στιλέτο και “άρπαξαν” 230 ευρώ!

Εγκατάλειψη μωρού έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο: Άνδρας άφησε το καροτσάκι (βίντεο)

ΠΑΟΚ – Άρης: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες