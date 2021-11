Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: το “καλό διήμερο” και η έκλειψη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σας είχα πει ότι 29 και 30 Νοεμβρίου είναι οι πιο καλές ημέρες που μπορεί να γίνουν, μπορούμε να κάνουμε καλές επιλογές, να σταθεροποιήσουμε καταστάσεις», παρατήρησε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Όπως είχαμε πει, υπάρχουν δύο ημέρες μέσα σε όλες αυτές, γιατί και ο Δεκέμβριος έχει πολλά, που διαφέρουν», σημείωσε η αστρολόγος.

Όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, «ο Ήλιος κάνει μια ωραία γωνία με τον Κρόνο… ο Ερμής το ίδιο.. ακόμη και η Αφροδίτη! Ακόμη και ο «περίεργος» Ποσειδώνας κάνει μια πάρα πολύ ωραία όψη με τον ΄λΑρη, που είναι στον Σκορπιό».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» επεσήμανε πως «αυτές τις δύο ημέρες μπορούμε να προωθήσουμε σχέδια που θα είναι σημαντικά και θα διαρκέσουν, με χαμηλούς τόνους βέβαια, γιατί έχουμε και την έκλειψη στο τέλος της εβδομάδας, η οποία λειτουργεί».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





