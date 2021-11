Πολιτική

Τσίπρας για γυναικοκτονία: να γίνει θεσμική αναγνώριση του όρου

«Δεν αρκεί ο αποτροπιασμός και η οργή. Είναι η ώρα της δράσης, έχουμε ήδη αργήσει», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πριν από λίγες μέρες η ΝΔ απέρριψε την τροπολογία μας για τη θεσμική αναγνώριση του όρου "γυναικοκτονία" με την υπεκφυγή πως θα σύστηνε νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενδοοικογενειακή βία», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας ότι «σήμερα μετράμε το 14ο θύμα γυναικοκτονίας μέσα σε ένα έτος».

«Δεν θα έπρεπε να χωρούν πολιτικές αντιδικίες όταν βιώνουμε με δραματικό τρόπο, καθημερινά πλέον, τα αποτελέσματα της έμφυλης βίας», προσθέτει και ανακοινώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επανακαταθέσει την τροπολογία.

«Δεν αρκεί ο αποτροπιασμός και η οργή. Είναι η ώρα της δράσης, έχουμε ήδη αργήσει. Και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας από την Πολιτεία οφείλει να είναι μόνο η αρχή, για την πάταξη της πατριαρχίας, του σεξισμού και όλων των γενεσιουργών αιτιών της έμφυλης βίας», τονίζει και καταλήγει.

«Περιμένω από τον κ. Μητσοτάκη να αναγνωρίσει το λάθος του και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

