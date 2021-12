Υγεία - Περιβάλλον

Αποκατάσταση όρασης: Πρωτοποριακή επέμβαση από Έλληνες γιατρούς

Πρωτοποριακή επέμβαση στην Αθήνα για την αντιμετώπιση σπάνιας νόσου που απειλούσε με τύφλωση άνδρα.

Πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποίησαν Έλληνες γιατροί αντιμετωπίζοντας σπάνια νόσο που απειλούσε με τύφλωση 80χρονο άνδρα. Το σπάνιο αυτό περιστατικό δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους περιοδικό οφθαλμολογίας ”Ophthalmology Journal”. Επίσης, ο επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων γιατρών χειρουργός οφθαλμίατρος Γιάννης Μάλλιας, θα παρουσιάσει την πρωτοποριακή επέμβαση στο παγκόσμιο συνέδριο οφθαλμολογίας ”World Ophthalmology Congress” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ορλάντο των ΗΠΑ 13-15 Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τού δημοσιεύματος στο ”Ophthalmology Journal” ο 80χρονος εμφάνισε και στα δυο μάτια μορφώματα, τα οποία με το πέρασμα του χρόνου μεγάλωναν και πίεζαν τον βολβό παραμορφώνοντας τον κερατοειδή χιτώνα.

«Ο ασθενής, λόγω της παραμόρφωσης αυτής, έχανε σταδιακά την όρασή του και απειλούνταν με ολική τύφλωση αν δεν αντιμετωπιζόταν άμεσα η κατάσταση» αναφέρει ο κ. Μάλλιας, και προσθέτει: «Μετά από μαγνητική τομογραφία καθώς επίσης και κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι τα μορφώματα αυτά οφείλονταν σε κήλη του λίπους του κόγχου κάτω από τον επιπεφυκότα (επιφανειακός χιτώνας του ματιού)».

Η πάθηση είναι σπάνια, αυτό όμως που κάνει το περιστατικό ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο ασθενή τα μορφώματα μεγάλωσαν σε τέτοιο σημείο και πίεζαν τόσο πολύ τους οφθαλμικούς βολβούς με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην βλέπει.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο ασθενής έπρεπε να υποβληθεί σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των μορφωμάτων. Η χειρουργική επέμβαση, η οποία έγινε την ίδια μέρα και στους δύο οφθαλμούς, πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, διήρκησε 1,5 ώρα και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Ο ασθενής παρουσίασε αμέσως βελτίωση στην όραση του και αποχώρησε δυο ώρες αργότερα από το νοσοκομείο. Η βελτίωση αυτή συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα και η όραση του ασθενούς αποκαταστάθηκε πλήρως τις επόμενες ημέρες.

