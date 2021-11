Υγεία - Περιβάλλον

Κάντε την εισαγωγή σας στο ΜΗΤΕΡΑ… ηλεκτρονικά!

Δείτε πόσο εύκολα, γρήγορα και απλά, γίνεται πλέον η εισαγωγή στο ΜΗΤΕΡΑ, μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας.

Το ΜΗΤΕΡΑ, με γνώμονα την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση όλων όσων το εμπιστεύονται, προχώρησε στη δημιουργία της πρωτοποριακής υπηρεσίας για την ηλεκτρονική εισαγωγή στο ΜΗΤΕΡΑ, που γίνεται πλέον εύκολα, γρήγορα και σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Η νέα αυτή υπηρεσία σας προσφέρει πολλά οφέλη, καθώς:

Υποβάλετε την εισαγωγή σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας εσείς επιθυμείτε.

Ελαχιστοποιείτε το χρόνο αναμονής σας κατά την επίσκεψη σας στο ΜΗΤΕΡΑ.

Διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά τις εισαγωγές στο ΜΗΤΕΡΑ για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας.

Διασφαλίζετε την ποιότητα των στοιχείων σας καθώς αποφεύγονται πιθανά λάθη κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Γρηγορότερος χρόνος επεξεργασίας καθώς τα δεδομένα σας μεταφορτώνονται απευθείας στο σύστημα διαχείρισης του ΜΗΤΕΡΑ.

Εξοικονομείτε χρόνο για μελλοντικές εισαγωγές στο ΜΗΤΕΡΑ.

Η διαδικασία είναι απλή και φιλική για κάθε χρήστη, και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οποιαδήποτε συσκευή εσείς το επιθυμείτε.





Μάθετε περισσότερα για την ηλεκτρονική εισαγωγή στο ΜΗΤΕΡΑ, πατώντας εδώ