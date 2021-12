Κοινωνία

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: Αστυνομικοί μεταξύ των μελών του

Δεκάδες προσαγωγές για το πολυμελές κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται και αστυνομικοί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη έρευνα και επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων αλλοδαπών, στο οποίο εμπλέκονται αστυνομικοί από τουλάχιστον επτά τμήματα της Αττικής.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί περίπου 20 ύποπτοι. Επικεφαλής του κυκλώματος φέρεται να είναι αξιωματικός ο οποίος υπηρετεί σε ένα από τα αστυνομικά τμήματα.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, καθώς και πολίτες.

Το κύκλωμα φέρεται με τη συμμετοχή των αστυνομικών να χορηγούσε έναντι αμοιβής γνήσια έγγραφα, κυρίως ταυτότητες, σε αλλοδαπούς με πλαστά δικαιολογητικά.

Με τα έγγραφα αυτά οι αλλοδαποί προχωρούσαν στις διαδικασίες για άδειες παραμονής ή την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και παρακολουθήσεις τηλεφώνων, από τις οποίες έχουν προκύψει σοβαρά στοιχεία για τους εμπλεκόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, αναμένονται ανακοινώσεις από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.