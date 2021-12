Οικονομία

Μητσοτάκης - Reuters NEXT: Η ανάπτυξη της Ελλάδας ίσως υπερβεί το 4,5% το 2022

Τι είπε στο ψηφιακό συνέδριο ο Πρωθυπουργός για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 και την αύξηση στα ραντεβού.

«Εντός του πρώτου 24ώρου από την ανακοίνωση του μέτρου για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους πολίτες άνω των 60 ετών καταγράψαμε σημαντική αύξηση στα ραντεβού που κλείνονται για την πρώτη δόση του εμβολιασμού. Είμαι σίγουρος πως ακολουθούμε μία αποτελεσματική πολιτική» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη, που παρεχώρησε στον δημοσιογράφο, Mark Bendeich, στο πλαίσιο του ψηφιακού συνεδρίου Reuters NEXT.

Ανήμερα της ψήφισης του συγκεκριμένου μέτρου από την Ελληνική Βουλή - αναλογική απάντηση το χαρακτήρισε σε σχέση με τις καθυστερήσεις στο ρυθμό εμβολιασμού - ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως η Κυβέρνηση είχε προηγουμένως εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο πειθούς, συμπληρώνοντας δε, πως οι ηλικιωμένοι ανεμβολίαστοι αποτελούν το 90% όσων καταλαμβάνουν κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μηνιαίο διοικητικό πρόστιμο, ύψους 100 ευρώ λογικό, τονίζοντας πως αυτό θα βεβαιώνεται από τις φορολογικές Αρχές. «Πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό εμβολιασμού τόσο για την πρώτη δόση, όσο και για την αναμνηστική δόση» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε επίπεδο Ε.Ε. που επέτρεψε την πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού στην τρίτη δόση του εμβολίου.

Ερωτηθείς, σχετικώς, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως «αυτήν την ώρα δεν υπάρχει σχεδιασμός στην Κυβέρνηση για επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικότητας και σε άλλες ηλικιακές ομάδες», τονίζοντας ότι προς ώρας εστιάζουμε στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, καθώς αυτή είναι, που ασκεί μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ και δυσκολεύει τη νοσηλεία συμπολιτών μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας εκτός της νόσου COVID-19.

«Η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να είναι υψηλότερη από 4,5% το 2022»

Η Ελλάδα περιμένει ότι θα υπερβεί την ανάπτυξη του 4,5% που προβλέπεται να έχει το 2022, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η χώρα αναμένει μια επιτυχημένη τουριστική σεζόν, αν δεν υπάρξουν μείζονες περιπλοκές με την πανδημία της COVID-19.

Σε συνέντευξή του στο συνέδριο Reuters NEXT και ερωτηθείς αν οι Αρχές επιμένουν στην πρόβλεψή τους για ανάπτυξη 4,5%, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε: «Μπορεί να είναι υψηλότερη από το ποσοστό αυτό».

«Εφόσον δεν υπάρξουν μείζονα προβλήματα με την πανδημία, υποθέτοντας ότι η πανδημία θα οδηγηθεί σταδιακά σε ένα τέλος το πρώτο εξάμηνο του 2022, είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Περιμένω ότι οι κανόνες του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα αλλάξουν, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από τις χρηματοοικονομικές κρίσεις και επίσης τα διδάγματα από την πανδημία», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters που περιλαμβάνει τις πιο αξιοσημείωτες δηλώσεις των περισσοτέρων από 150 παγκόσμιων ηγετών που συζητούν στο πλαίσιο του εν λόγω συνεδρίου τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της ερχόμενης χρονιάς.

