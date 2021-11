Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Κατακόρυφη αύξηση στους άνω των 60 μετά τα νέα μέτρα

Τριπλασιάστηκε σήμερα ο αριθμός των ραντεβού για την 1η δόση εμβολιασμού από πολίτες 60 ετών και άνω.

Ταχύτητα ανεβάζουν και πάλι οι εμβολιασμοί στους ανεμβολίαστους πολίτες 60 ετών και άνω.

Μέχρι σήμερα, κατά πληροφορίες, και με βάση τα στοιχεία για το τελευταίο δεκαήμερο, ο ημερήσιος μέσος όρος των ραντεβού 1ης δόσης για πολιτες άνω των 60 ετών, ήταν 2.600.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, καθώς έχουν ήδη κλειστεί 6.000 ραντεβού 1ης δόσης, από πολίτες άνω των 60 ετών.

Είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τις οποίες ο εμβολιασμός για τους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών κατέστη υποχρεωτικός.

. Σε περίπτωση που ανεμβολίαστοι δεν κλείσουν το ραντεβού τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2021, τότε θα τους επιβάλλεται οικονομικό πέναλτι 100 ευρώ τον μήνα. Ενα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ.

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, επέκταση του τέστινγκ, με την παροχή δωρεάν self test από τα φαρμακεία στους εμβολιασμένους για το διάστημα 6 με 12 Δεκεμβρίου για να ελεγχθεί η διασπορά ενόψει των εορτών.

