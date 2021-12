Οικονομία

Τουρκία – Οικονομική κρίση: Ο Ερντογάν άλλαξε Υπουργό Οικονομικών

Δεκτή έγινε η παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας. Σε ελεύθερη πτώση η λίρα και η τουρκική οικονομία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε χθες Τετάρτη το βράδυ νέο υπουργό Οικονομικών με φόντο τις αναταράξεις που περνάει εδώ και μερικές εβδομάδες η τουρκική οικονομία, τη νέα κατάρρευση του νομίσματός της και την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού.

Με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε τα μεσάνυχτα, ο αρχηγός του κράτους αντικατέστησε τον υπουργό Οικονομικών Λουτφί Έλβαν με τον υφυπουργό του Νουρεντίν Νεμπάτι.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ο κ. Ερντογάν αποδέχθηκε την παραίτηση που του υπέβαλε ο κ. Έλβαν και διόρισε στη θέση του τον κ. Νεμπάτι.

Στο αξίωμα από τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Έλβαν διαδέχθηκε μετά την παραίτησή του τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ, τον γαμπρό του κ. Ερντογάν.

Ο διορισμός του είχε γίνει δεκτός με ικανοποίηση από τις οργανώσεις των εργοδοτών και αναλυτές.

Αλλά η θητεία του σημαδεύτηκε από κρίσεις.

Χθες το πρωί, η τουρκική κεντρική τράπεζα επενέβη για να ανακόψει την ελεύθερη πτώση της τουρκικής λίρας, που έχασε το 30% της αξίας της έναντι του δολαρίου μέσα σ’ έναν μήνα.

Όπως επιθυμούσε ο πρόεδρος, ο θεσμός –επισήμως ανεξάρτητος– μείωσε τον Νοέμβριο το κατευθυντήριο επιτόκιό του (από το 16 στο 15%) για τρίτη φορά μέσα σε δυο μήνες, την ώρα που ο πληθωρισμός αγγίζει το 20% σε ετήσιο ρυθμό, βρίσκεται σε επίπεδο τετραπλάσιο από τον στόχο της κυβέρνησης.

Αντίθετα με την κλασική οικονομική θεωρία, ο πρόεδρος Ερντογάν λέει πως τα υψηλά επιτόκια οδηγούν σε αυξήσεις τιμών. Διαβεβαιώνει ότι με τη μείωσή τους υποστηρίζονται η παραγωγή και οι εξαγωγές.

Από το 2019, ο κ. Ερντογάν έπαυσε τρεις διοικητές της κεντρικής τράπεζας που εναντιώνονταν στην επιθυμία του να δει τα επιτόκια να μειώνονται.

Εντός 2021 η τουρκική λίρα απώλεσε το 40% της αξίας της έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

