Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: να γίνει ο εμβολιασμός προϋπόθεση για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας για την τρίτη δόση, τους αρνητές και τις διασωληνωμένες εγκύους.

Την πεποίθηση ότι, το εμβόλιο προστατεύει από τη μετάλλαξη Όμικρον εξέφρασε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΪ 100.3, συστήνοντας να περιμένουμε τις δύο εβδομάδας για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.

Σχετικά με τη διενέργεια τρίτης δόσης του εμβολίου πριν από τους έξι μήνες, η Μίνα Γκάγκα είπε πως, Τα δεδομένα δείχνουν ότι μετά τους τέσσερις μήνες είναι μικρότερη η προστασία και είναι προς όφελος των πολιτών να γίνει νωρίτερα η τρίτη δόση.

Για την υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό επισήμανε ότι είναι ασφάλεια για όλο τον κόσμο ο γενικός εμβολιασμός. Η υπουργός τόνισε παράλληλα ότι το 90% των ανθρώπων που χρειάζονται διασωλήνωση είναι άνω των 60, και είναι πολύ σημαντικό να τους προστατέψουμε.

Ερωτηθείσα για όσους ασθενείς αρνούνται την διασωλήνωση, ανέφερε ότι στο Σωτηρία χθες Πέμπτη υπήρχαν δυο περιστατικά, μια γυναίκα 56 ετών και μια 41 ετών, που δεν δέχονταν να διασωληνωθούν, και η Εισαγγελία ανέφερε στους γιατρούς ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι...

Ανέφερε ότι μέχρι την Δευτέρα θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα η οποία θα χορηγεί ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και σε πολίτες, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί για την προστασία από τον κορονοϊό σε τρίτες χώρες.

Σημείωσε επίσης ότι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένονται οι πρώτες δόσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Με αφορμή τις σοβαρές νοσηλείες ανεμβολίαστων εγκύων και τις απώλειες, η κ. Γκάγκα εξέφρασε την άποψη ότι, πρέπει να μπει ως προϋπόθεση ο εμβολιασμός για όσες γυναίκες θέλουν να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πηγή:skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: πού θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες

Καστοριά: Άνδρας καταπλακώθηκε από συντρίμμια κτηρίου (εικόνες)

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες