Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα: Σε άδειες εξέδρες λόγω κορονοϊού

Η αλματώδης εκτόξευση των κρουσμάτων στην Βαυαρία, οδήγησε τις Αρχές στη λήψη ακόμη πιο αυστηρών μέτρων από αυτά που ισχύουν σε όλη τη χώρα.

Οριστικά χωρίς θεατές θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (8/12) η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου του Champions League.

Αυτό έγινε γνωστό επισήμως μέσω ανακοίνωσης του ισπανικού συλλόγου, αν και ήταν μία εξέλιξη που είχε προδικαστεί από τις προηγούμενες ημέρες, λόγω της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη Βαυαρία.

Αν και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε χθες (2/12) να περιορίσει την παρουσία θεατών στους ποδοσφαιρικούς αγώνες στο 50% της χωρητικότητας των γηπέδων, με μέγιστο αριθμό τις 15.000, η τοπική κυβέρνηση της Βαυαρίας προχώρησε σε καθολική απαγόρευση, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σαξονίας (το οποίο επηρεάζει αντίστοιχα την αναμέτρηση της Τρίτης 7/12, ανάμεσα στη Λειψία και τη Μάντσεστερ Σίτι).

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα χρειάζεται νίκη στο ματς της «Αλιάντς Αρένα» για να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League, την ώρα που οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση του 5ου ομίλου, μετρώντας ως τώρα πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

