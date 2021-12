Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ραγδαίες εξελίξεις (εικόνες)

Ανατροπές και αναπάντεχα γεγονότα “ταράζουν” την καθημερινότητα των ηρώων της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Διαρκείς ανακατατάξεις στην πλοκή, στις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις και την καθημερινότητα των ηρώων της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, φέρνουν τα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, μετά το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή και ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 61

Ο Δημήτρης συνέρχεται, αλλά δεν βρίσκει πουθενά την Αθηνά και τον Στέφανο. Η αστυνομία ανακαλύπτει το πτώμα μίας γυναίκας… Η Αλεξάνδρα μαθαίνει από την Αλίκη για τον Στέφανο και δίνει εντολή στον Λουκά να τον σκοτώσει. Η γιαγιά του Χάρη έχει αποφασίσει να φύγουν για το νησί τους. Δεν θέλει ο εγγονός της να μπει στη διαδικασία μίας πειραματικής θεραπείας με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο Δημήτρης μπαίνει κρυφά στο γραφείο του Στέφανου για να βρει την κρυμμένη γραφομηχανή… Ο Χρήστος πείθεται πως ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούν οι κακοποιημένες γυναίκες στο φόρουμ είναι ο Διοικητής, και ζητάει από την Δάφνη τη βοήθειά της. Ο Δημήτρης ετοιμάζεται να αποκαλύψει στην Αθηνά την αλήθεια για τον Στέφανο, όταν μια νέα πληροφορία θα συγκλονίσει και τους δύο…

ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 62

Η Αθηνά, ανυποψίαστη για την πραγματική ταυτότητα του Στέφανου, ενθουσιάζεται όταν μαθαίνει πως περιμένει το παιδί του. Ο Δημήτρης δεν ξέρει πώς να πει την αλήθεια στην Αθηνά και φοβάται μήπως αυτό της κάνει κακό. Η Λήδα και ο Νικήτας πιστεύουν πως ο Χάρης, αν και ανήλικος, έχει δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή του και αποφασίζουν να του πουν την αλήθεια για το πρόβλημα της υγείας του, προκαλώντας την οργή της γιαγιάς του. Ο διοικητής προσπαθεί να ενοχοποιήσει άλλον για τα δικά του εγκλήματα, ενώ ο Χρήστος, ο Δημήτρης και η Ελπίδα προσπαθούν να βρουν στοιχεία εναντίον του. Η Αλίκη ανησυχεί πως η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Φίλιππου, ενώ ο Πέρης στήνει παγίδα θανάτου στον Στέφανο. Ο Ιάσωνας μαθαίνει από την Ελπίδα πως αυτή είναι η βιολογική του μητέρα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 63

Ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Δημήτρης ξέρει την αληθινή του ταυτότητα και τους σκοπούς του. Δεν νιώθει πια ότι κρατάει το παιχνίδι στα χέρια του και πρέπει να οργανώσει τη φυγή του. Η Αθηνά, απ’ την άλλη, δεν υποψιάζεται τίποτε απ’ όσα συμβαίνουν και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ απ’ την απόπειρα εναντίον της και να χαρεί την εγκυμοσύνη της. Η ξαφνική εξαφάνιση του Άρη αναστατώνει όλη την οικογένεια. Φοβούνται πως ο Στέφανος κρύβεται πίσω απ’ αυτήν και δεν θα αργήσουν να επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους. Η Λήδα αποχαιρετά με πόνο τον Χάρη, αφού δεν κατάφερε να τον πείσει να δεχτεί να κάνει τη θεραπεία. Η τύχη, όμως, θα παίξει κι εδώ το δικό της παιχνίδι την τελευταία στιγμή. Ο Στέφανος, αποφασισμένος να δραπετεύσει, απειλεί ευθέως τον Δημήτρη με τη ζωή όχι μόνο του Άρη, αλλά και του Ιάσωνα.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 64

Η Αλίκη, η Εύα και η Αλεξάνδρα περνάνε ώρες αγωνίας μετά την απαγωγή του Άρη. Την ίδια ώρα, ο Άρης και ο Ιάσονας ρισκάρουν, προσπαθώντας να δραπετεύσουν. Η Αθηνά είναι ευτυχισμένη κοντά στον Στέφανο, αγνοώντας την αλήθεια και τον κίνδυνο που διατρέχει. Ο Δημήτρης έχει τα δικά του σχέδια, μόνο που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχε υπολογίσει και ο κίνδυνος είναι διάχυτος για όλους. Μια επίσκεψη της Σοφίας στο αστυνομικό τμήμα καταλήγει σε μια δυσάρεστη έκπληξη, ενώ η Δάφνη δέχεται έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη που βάζει εκείνη και τον Χρήστο σε μεγάλο δίλημμα. Κι ενώ ο χρόνος πιέζει για τον Χάρη, η γιαγιά του συγκρούεται με την Λήδα και τον Νικήτα για την αντιμετώπιση της αρρώστιας του. Ο Στέφανος οργανώνει τη διαφυγή του, παίρνοντας μαζί του και την Αθηνά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 65

Ο Στέφανος καταφέρνει να ξεφύγει από την αστυνομία έχοντας πάντα μαζί του την Αθηνά με δεμένα μάτια και χέρια. Η Αλίκη κοντεύει να τρελαθεί από την αγωνία της, αφού είναι σίγουρη πως ο Στέφανος θα κάνει κακό στον Άρη. Ο Χάρης μετά από πολλή σκέψη εκφράζει στη γιαγιά του την επιθυμία του να πάρει το ρίσκο και να παλέψει για τη ζωή του. Ο Χρήστος δεν μπορεί να δεχτεί τον εκβιασμό του Διοικητή και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τον κατηγορήσει και να τον βάλει στη φυλακή. Η Σοφία είναι αντίθετη με αυτό και τρομοκρατείται όταν ο Διοικητής την επισκέπτεται με ερωτική διάθεση στο μπαρ της. Ο Ιάσονας και ο Άρης καταφέρνουν να δραπετεύσουν, την ίδια ώρα που ο Δημήτρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Στέφανο. Η Αθηνά μαθαίνει με σκληρό τρόπο την αλήθεια για τον Στέφανο, όσο εκείνος προσπαθεί να εξαφανιστεί...

