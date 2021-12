Τεχνολογία - Επιστήμη

Παναγιωτόπουλος: Στους 3 μήνες η τρίτη δόση λόγω της μετάλλαξης “Όμικρον”

Τι είπε το μέλος της Επιτροπής των Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας για την τρίτη δόση στους 3 μήνες και την μετάλλαξη Όμικρον.



Για την τρίτη δόση εμβολίου, η οποία αποφασίστηκε να χορηγείται στους 3 μήνες μετά την δεύτερη, μίλησε ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας και μέλος της Επιτροπής των Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτόπουλο το εμβόλιο με δυο δόσεις δημιουργεί ικανότατη ανοσία για 5 με 6 μήνες, ωστόσο, τώρα με την μετάλλαξη Όμικρον τα δεδομένα αλλάζουν καθώς αναμένεται η ενδεχόμενη επέκταση της και στην χώρα μας.

«Θέλουμε να είμαστε προστατευμένοι στην ενδεχόμενη επικράτηση του νέου στελέχους», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε ότι η «η προοπτική να υπάρχει περισσότερο η μετάλλαξη Όμικρον έκανε την επιτροπή να πάρει την απόφαση η τρίτη δόση να γίνει στους 3 μήνες»

Τόνισε ακόμα ότι η τρίτη δόση δημιουργεί δυνατότητα ευρύτερης ανοσολογικής απόκρισης στις μεταλλάξεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι 3 μήνες είναι ικανός χρόνος ώστε να είναι μια αναμνηστική δόση και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει αρκετές μελέτες και δεν αναμένονται περισσότερες παρενέργειες.

«Πρέπει να δούμε δεδομένα που αλλάζουν και τα δεδομένα αλλάζουν με την εμφάνιση της Όμικρον», είπε τέλος ο κ. Παναγιωτόπουλος.

